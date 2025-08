Отлична Шакари Ричардсън в стринта на шампионата на САЩ, Джакиос Сиърс записа най-добро време в сериите

Суперзвездата на леката атлетика и настояща световна шампионка на 100 м Шакари Ричардсън постигна най-доброто си време за сезона - 11.07 секунди в сериите на шампионата по лека атлетика на САЩ на емблематичната писта "Хейуърд Фийлд".

Ричардсън, която се е състезавала само два пъти тази година, остана втора в серията след Кайла Уайт, която записа резултат от 10.89.

25-годишната Ричардсън ще защитава титлата си от Будапеща 2023 на световното първенство по лека атлетика през септември в Токио. Тя спечели златото на Олимпийските игри в Париж миналата година с щафетата 4х100 и взе среброто в късия спринт.

