БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
9
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
20:02, 06.11.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
14:49, 06.11.2026
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
13:42, 06.11.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
13:03, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:07 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
12:39, 06.11.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
11:45, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
10:38, 06.11.2026
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
08:50, 06.11.2026
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
00:05, 06.11.2026 (обновена)
Чете се за: 05:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: Септември София - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
17:54, 06.11.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Домакините се наложиха с 1:0.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Септември София
#ПФК Локомотив София
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
2
Почина Вежди Рашидов
3
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
6
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
Реклама
Най-четени
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Реклама
Още от: Български футбол
ЦСКА ще посрещне Трабзонспор на новия си стадион
Септември София постигна минимален успех над Локомотив София и задълбочи кризата при "железничарите"
18:57, 06.11.2026
Чете се за: 03:27 мин.
Левски с 80% шанс за плейофите в Лига Европа, ЦСКА остава под 50% в Лигата на конференциите
17:20, 06.11.2026
Чете се за: 02:47 мин.
Дунав пътува до Пловдив за визита на Ботев
13:30, 06.11.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Тодор Батков: В неделя всички левскари ще сложим край на разни спекулации
08:56, 06.11.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Теодор Иванов: Допуснахме много грешки
01:13, 06.11.2026
Чете се за: 00:52 мин.
Реклама
Водещи новини
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
18:01, 06.11.2026
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване
20:09, 06.11.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
19:38, 06.11.2026
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Квартали в София остават без парно и без топла вода
18:20, 06.11.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
20:21, 06.11.2026
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо...
19:35, 06.11.2026
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата...
18:51, 06.11.2026
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме...
19:10, 06.11.2026
Чете се за: 14:22 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ