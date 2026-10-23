Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони

19 април остава завинаги дълбоко болезнен период за мен. Години след това Великденските празници са завоалирани от болката около случилото се. На този ден бе отнет животът на Милен — безспорен факт е, че той си отиде твърде млад и че имаше още много какво да даде на българското общество. Загубата му е неизлечима рана за много хора, както и за цялото ни общество, за което той бе и остава символ на свободата на словото и истината, заяви първата съпруга на журналиста Дана Начева.

Въпреки широко разпространеното обществено очакване, че трябва да се търси отмъщение, защитата на различна гледна точка е важна. Хора като Кристиян Николов са продукт на нашето общество, в което ние приемаме, че шофирането под въздействието на наркотици и алкохол е нормално. Той е пряк резултат от тази среда. Това разбиране беше в основата на стратегията и решението да не се фокусираме върху възможно най-дългия престой в затвора, а върху това да постигнем ясно и категорично правосъдие. За нас бе ключово да създадем правен прецедент, който да даде ясен сигнал за последващи случаи.

Дана Начева: "Ако искаме да бъдем модерно и цивилизовано общество, законите трябва да се спазват от всички. Акта на съда от 22 октомври не мога да коментирам. Законът дава възможност на осъдения на лишаване от свобода да поиска условно предсрочно освобождаване при определени условия."

Тъжно е, че малко се говори за факта, че всеки път, когато до мен или до близки на Милен достигне новина, свързана с 19 април, травмата се изживява отново. Има крещяща нужда да преразгледаме начина, по който пострадалите и близките на жертвите от подобни деяния биват подкрепяни и закриляни от държавата, закона и обществото се допълва в съобщението.