Пини Гершон събира на нацинален камп най-талантливите баскетболисти до 18 г.

Легендата Пини Гершон, съвместно с Българска федерация Баскетбол, събира най-талантливите български юноши до 18-годишна възраст у нас на първия по рода си национален камп за усъвършенстване. Той ще се проведе в края на тази седмица на знаково място за баскетбола: Ботевград.

Кога и кога Пини събира 18-годишните?

На 28 и 29 ноември, посочените от федерацията момчета от клубове от цялата страна, родени през 2008 и 2009 г., ще попиват знания от сутрин до вечер от самия Гершон, който заема поста Директор „Развитие“ към родната централа.

Повиканите юношески национали са над 25, като се очаква почти всички от тях да вземат участие в лагера, с изключение на тези, които са контузени и болни. Счита се, че това са най-качествените играчи на възраст 17 и 18 години в България, които през лятото на 2026 г. ще защитават честта на баскетбола ни на европейското в Дивизия А на ФИБА.

Ясни ли са треньорите на 18-годишните?

Треньорите на юношеския национален отбор при 18-годишните момчета са ясни: Веселин Веселинов – помощник-треньор на Васил Евтимов в мъжкия Черно море Тича, и Николай Генчев – треньор в школата на подрастващите в „Свети Георги“. И с двамата Пини Гершон ще работи усилено по време на двата дни в Ботевград с цел прилагане на методиката му, с която успя в Израел.

Ясна ли е програмата на кампа?

Момчетата ще бъдат събрани в Ботевград още на 27 ноември, като целта е да гледат на живо мача на мъжкия национален отбор срещу Армения същата вечер от 19:15 часа. Срещата е първа за новия селекционер на мъжете Любомир Минчев по пътя към класиране на европейското първенство през 2029 г. На двубоя се очаква да присъства и 3-кратния европейски шампион с Макаби Тел Авив и 2-кратен като генерален мениджър на Израел на тима до 20 години – Пини Гершон.

Програма на тренировките

28 ноември, петък

9:00 – 11:00 часа – „Арена Ботевград“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

29 ноември, събота

9:00 – 11:00 часа – зала „Георги Христов“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

Методиката на „Пини Гершон“

В периода 2015 – 2025 година Пини Гершон заема поста генерален мениджър на всички национални отбори на Израел от подрастващи – до мъжки национален отбор. В тези 10 години той превръща Израел от държава „джудже“ на баскетболната карта – до една от топ нациите при подрастващите. Вкарва всички юношески национални отбори от Дивизия Б – в Дивизия А на ФИБА, като под негово ръководство нито един отбор не е излизал от осмицата на елита.

Гершон извежда националите на Израел до 20-годишна възраст до исторически две поредни европейски титли през 2018 и 2019 г. В същата възраст, с Пини начело, Израел играе финал на първенството срещу домакина Гърция през 2017 г. и остава със сребро през 2023 г., а през 2022 г. остават четвърти.

При 18-годишните национали на Израел, Гершон класира тима на четвърто място в Европа през 2024 г., на шесто през 2023 г. и на седмо през 2022 г., а при 16-годишните: на шесто място през 2024 г., на седмо място през 2023 г. и на осмо място през 2022 г.

Петима играчи на Гершон в НБА

В периода 2015 – 2025 г. Пини Гершон открива, развива и усъвършенства таланта на петима таланти на Израел, които достигат до драфта на НБА, а повечето от тях и до днес играят в НБА:

Ти Джей Лийф, №18 в драфта, Индиана Пейсърс, 2017 г.

Дени Авдия, №9 в драфта, Вашингтон, 2020 г.

Ям Мадар, №47, Бостън, 2020 г.

Бен Сараф, №26 в драфта, Бруклин, 2025 г.

Дани Уолф, №27 в драфта, Бруклин, 2025 г.

Авдия днес е сред лидерите на Вашингтон, а Ям Мадар остана в Европа, като през изминалия сезон бе в основата на историческия тримуф на Апоел Тел Авив в Еврокъп – купа, изпратила Апоел и Мадар в Евролигата. Историческо за Гершон беше и това лято, когато Бруклин избра не един, а цели двама негови открития в два поредни избора на първия кръг на драфта – Бен Сараф и Дани Уолф.

Наследството на Гершон: треньори и играчи

Над 30 елитни играчи на ниво НБА, Евролига, Еврокъп, ФИБА и още толкова топ треньори – това е наследството, което Пини Гершон завеща на Израел, след като тази пролет реши да се оттегли и да се завърне към корените на своя дядо в България.

Ръководството на Българска федерация Баскетбол, начело с президента Георги Глушков и с изпълнителния директор Филип Виденов плътно до Гершон от първия му ден обратно в България, поставят като абсолютен приоритет програма на легендарния израелец за развитие на българския баскетбол по модела на Израел.

Кои треньори ще присъстват в Ботевград?

Българска федерация Баскетбол ще покани да присъстват на кампа на 18-годишните национали на Пини Гершон в Ботевград и редица треньори от цялата страна, които работят с подрастващи. Не само с 18-годишните, но с 16-годишни, с 14-годишни и 20-годишни талантливи български деца. Списъкът с имената им ще бъде уточнен допълнително.

С мисъл за Трентино

Юношеските национали до 18-годишна възраст са изключително важен набор при подрастващите в българския баскетбол. Те ще участват в Дивизия А догодина, като първенството на Стария континент в тази възраст през 2026 г. е от 25 юли до 2 август в едно италианско градче, по-известно с волейболната си история и с българската връзка – Трентино. Така, че догодина всички ще се надяваме, че Трентино ще остане завинаги „български“ и ще донесе късмет и на българския баскетбол.

Защо Трентино винаги ще е „български“?

Един от най-известните български волейболни треньори – Радостин Стойчев, превръща Тренто в истинска машина за победи в периода 2007-2013, а след това и в периода 2014-2016, като печели четири пъти Световното клубно първенство (2009, 2010, 2011, 2012), три пъти Шампионската лига, 3 титли и 3 купи на Италия, като в основата на успехите му беше суперзвездата Матей Казийски.