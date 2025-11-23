БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политически коментира за решението на ОИК-Варна

Алекс Христов
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
И днес от ПП-ДБ призоваха Коцев да може изпълнява задълженията си извън ареста, а от ГЕРБ отново заявиха, че за правомощията на Благомир Коцев трябва да се произнесе съда.

Николай Денков - ПП-ДБ: "Това което е важно за нас, е Коцев да влезе в задълженията си и да може да ги изпъпляне спокойно дори от къщи. Две неща направиха впечатление. Първото е, че Борисов се опита да снеме отговорността от себе си, той каза ГЕРБ няма да участва в това. От там дали тази отговорност остава само върху Пеевски с неговия контрол върху институциите предстои да видим. Предстои да видим и дали ще го послушат Борисов, защото се е случвало и да не го послушат. Второто,което каза обаче Борисов, е доста интересно - ако бъде отстранен това ще стане през съда. С други думи институционално той прехвърли към съда, но знаем, че досега прокуратурата със съучастието на съда, държи почти пет месеца неправомерно Коцев в ареста."

Владислав Горанов - ГЕРБ: "Сега разбрах, че Общинската избирателна комисия е взела решение да запази правомощията на Коцев и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе за правомощията на Коцев, това е българският съд. И българските избиратели, жителите на Варна, са го избрали за кмет.
Не са членовете на Общинската избирателна комисия тези, които трябва да вземат това решение."

# Благомир Коцев #ОИК-Варна #акад. Николай Денков #Владислав Горанов

