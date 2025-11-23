БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от 1 януари. Това стана ясно от думите на председателят на КЗП Александър Колячев. Комисията за защита на потребителите проверява икономическата обосновка за скока от 2 лева на 2 евро и допуска, че при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила навреме.

Комисията за защита на потребителите се е самосезирала по казуса.

„Самосезирахме се още на следващия ден след медийните публикации и стотиците жалби от граждани и веднага изискахме всички относими документи, които се свързват с определението на тази цена – разходи, планирани, допълнителни разходи и така нататък, за да видим и да установим дали има икономическа обосновка това покачване на цената“ посочи той.

Колячев уточни, че очаква до края на понеделник да получи всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената.

Попитан дали повишаването на цената от 2 лева на 2 евро може да се определи като спекула съгласно Закона за въвеждане на еврото, председателят на КЗП Александър Колячев заяви, че не може да даде категоричен отговор на този етап.

„За нас това представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи,“ обясни той.

Колячев подчерта, че анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори — като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени.

На въпроса дали комисията може да блокира новите цени, Колячев отговори:

„Не мога да бъда категоричен в този момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока.“

Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

От думите на председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев стана ясно, че е напълно възможно цената за паркиране в „синя зона“ да не бъде повишена от 1 януари, ако започне съдебна процедура по оспорване на решението на Столичния общински съвет.

„Влизаме в административна спирала,“ заяви той.

По думите му първата стъпка е да бъде установено дали има нарушение.

„Първо трябва да установим дали има или няма нарушение,“ уточни председателят на КЗП.

При положение че комисията стигне до заключение, че поскъпването от 2 лева на 2 евро представлява нарушение, следващата стъпка е съдебно производство.

„Ако установим, че има нарушение… предполагам, че тогава ще следва съдебна процедура,“ каза Колячев.

Запитан дали в такъв случай новата цена може да не влезе в сила от 1 януари, докато тече делото, той отговори:

„Възможно е“, каза той.

Колячев подчерта, че към момента няма яснота кога и как точно би се приложило евентуално съдебно решение, но потвърди, че подобно развитие е напълно възможно.

Председателят на КЗП коментира и общата динамика на цените в страната след старта на кампанията „Колко струва?“. Наблюдавани са около 300 000 продукта.

Разглеждания период е около месец и увеличение на цените като цяло не се наблюдава, като сирене и олио за прекомерно високи цени.

„Наблюдават се съвсем отделни поскъвания на цени, които са недопустими увеличения на цени,където сме не забелязали подобно нещо“, обясни председателят на КЗП.

„При основните хранителни продукти няма сериозно увеличение. Наблюдаваме минимални колебания – по около 3% нагоре или надолу,“ посочи той.

Такова увеличение има при неосновни продукти, като краставици и козметични продукти. Сред леко поскъпналите продукти са безалкохолните напитки с 3,6% и захарните изделия, шоколад и конфитюри с около 3 на сто.

Колячев увери, че евентуално въвеждане на еврото от 1 януари няма да доведе до масово поскъпване.

„Аз не мисля, че има основания да твърдим, че еврото ще е виновно за поскъпване на дори стоки, услуги, каквото и да било. И точно това ние, в продължение на месеци, заедно с Министерство на финансите и БНБ, участваме в информационна кампания, в която гражданите да разберат какви приеми, методи и мерки взема държавата за това да успокои всички и да преминем плавно към този преход, който във дългосрочна аспект със сигурност ще окаже благотворно влияние върху живота на всички граждани и потребители.“

#Александър Колячев #КЗП

