БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следобедни валежи в западните райони на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
следобедни валежи западните райони страната
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Днес, след временно спиране на валежите, след обяд на места в западната половина от страната отново ще завали. С понижаване на температурите, привечер в планинските райони на Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще е предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България ще са между 10° и 15°. Максималните температури ще са от 6 - 7° в северозападните райони до 18 - 19° в югоизточните.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17 - 19°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. Привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

През първите дни от новата седмица ще е без валежи. В понеделник ще бъде слънчево, във вторник - с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът в много райони временно ще стихне и в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури близки до 0°. След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8 - 9° в северозападните до 18 - 19° в югоизточните райони. В сряда ще бъде облачно с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество.

#следобедни превалявания #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
2
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
4
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Времето

Студено утро и предимно слънчево време в понеделник
Студено утро и предимно слънчево време в понеделник
Слънце и студен въздух през следващите дни Слънце и студен въздух през следващите дни
Чете се за: 01:52 мин.
Дъжд и сняг в неделя Дъжд и сняг в неделя
26558
Чете се за: 02:17 мин.
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:42 мин.
Обличайте се топло, предстои застудяване Обличайте се топло, предстои застудяване
Чете се за: 02:52 мин.
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ