БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Бойко Борисов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна, пише Борисов.

Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво. От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие, смята лидерът на ГЕРБ.

#планът на Тръмп #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #войната в Украйна #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
2
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
3
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
4
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
5
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Кристина Петкова, ПП-ДБ: Това е театър, няма никакви основания Благомир Коцев да бъде отстранен
Кристина Петкова, ПП-ДБ: Това е театър, няма никакви основания Благомир Коцев да бъде отстранен
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
Чете се за: 02:47 мин.
Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
Чете се за: 00:40 мин.
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ