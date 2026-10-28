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Потвърдиха 310 00 евро санкции, наложени от КЗК за заблуждаващо предлагане на продукт като масло

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Административен съд - София-област потвърди на първа инстанция наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции за заблуждаващо предлагане на продукта „Deutsche Markenbutter“ като масло, въпреки че той съдържа над 95% немлечни мазнини.

Съдът потвърди имуществените санкции в размер на общо близо 310 хил. евро, като приема, че решението на КЗК е законосъобразно и санкциите съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията.

Въз основа на данните от секторния анализ и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги в края на месец май 2026 г.

КЗК образува две производства срещу две от веригите за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици.

В рамките на двете производства през последните пет месеца КЗК събра доказателства, които се анализират. За всяко едно установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Предвид оборотите на големите търговски вериги, санкцията дори за леко нарушение възлиза на десетки милиони евро, а при установено тежко нарушение – до над 100 млн. евро.

Двете производства са в напреднала фаза, като едното се очаква да приключи с произнасяне на КЗК в рамките на десетина дни.

Антимонополният орган извършва и предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги във връзка със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици

#две вериги #продукт, предлаган като масло #310 000 евро #КЗК #глоби

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