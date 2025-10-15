Правосъдното министерство ще представи за обсъждане 6 европейски директиви в областта на наказателното право

До седмица Министерството на правосъдието ще представи за обществено обсъждане текстове за транспониране на шест европейски директиви в областта на наказателното право, чието прилагане е забавено с няколко години. Това съобщиха от Министерството на правосъдието и уточниха, че това е една от темите, по които днес са разговаряли в Брюксел министърът на правосъдието Георги Георгиев и Ана Гайего, генерален директор на ГД "Правосъдие и защита на потребителите" в Европейската комисия.

Заради забавянето България е заплашена с налагането на огромни имуществени санкции – първоначалният еднократен размер може да достигне 12 млн. лв. и да продължи със санкция до 18 000 лв. за всеки ден забава до пълното транспониране на всяка от директивите поотделно. С промените в Наказателно-процесуалния кодекс и специалните закони се укрепват процесуалните права на лица, които са заподозрени в извършване на престъпление, но все още не са привлечени като обвиняеми, се посочва в съобщението.

Правосъдният министър е уведомил Европейската комисия, че законопроектът е финализиран и предстои обсъждането и приемането му от Народното събрание. Процесуалните права, които се уреждат, са правото на адвокат, на правна помощ, на превод, на запазване на мълчание и правата на непълнолетните, в случаите, в които за лицата има данни или съмнения, че са взели участие в извършването на престъпление, но все още не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение. С пълното транспониране на шестте директиви, популярни като директивите за „заподозрените лица“, ще се превентира налагането на имуществени санкции от Съда на ЕС и бъдещи осъдителни решения срещу България в Европейския съд по правата на човека, съобщават от министерството.

Георгиев и Гайего обсъдиха напредъка, който е постигнат по изпълнението на мерките по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост и действията по изпълнение на препоръките към България в Доклада за върховенство на закона. Двамата са коментирали изготвения от Министерство на правосъдието проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, с който се регулира лобистките дейности и е част от ангажиментите по четвъртото плащане на ПВУ. Законопроектът е изпратен за цялостна предварителна оценка на въздействието и предстои публикуването му за обществено обсъждане.

В началото на октомври парламентът прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Със законопроекта на правителството се изпълняват поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и заложени цели в Програмата за управление на Република България за периода 2025 г. - 2029 г.