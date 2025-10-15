БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Чете се за: 04:45 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

Правосъдното министерство ще представи за обсъждане 6 европейски директиви в областта на наказателното право

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правосъдното министерство ще представи за обсъждане 6 европейски директиви в областта на наказателното право
До седмица Министерството на правосъдието ще представи за обществено обсъждане текстове за транспониране на шест европейски директиви в областта на наказателното право, чието прилагане е забавено с няколко години. Това съобщиха от Министерството на правосъдието и уточниха, че това е една от темите, по които днес са разговаряли в Брюксел министърът на правосъдието Георги Георгиев и Ана Гайего, генерален директор на ГД "Правосъдие и защита на потребителите" в Европейската комисия.

Заради забавянето България е заплашена с налагането на огромни имуществени санкции – първоначалният еднократен размер може да достигне 12 млн. лв. и да продължи със санкция до 18 000 лв. за всеки ден забава до пълното транспониране на всяка от директивите поотделно. С промените в Наказателно-процесуалния кодекс и специалните закони се укрепват процесуалните права на лица, които са заподозрени в извършване на престъпление, но все още не са привлечени като обвиняеми, се посочва в съобщението.

Правосъдният министър е уведомил Европейската комисия, че законопроектът е финализиран и предстои обсъждането и приемането му от Народното събрание. Процесуалните права, които се уреждат, са правото на адвокат, на правна помощ, на превод, на запазване на мълчание и правата на непълнолетните, в случаите, в които за лицата има данни или съмнения, че са взели участие в извършването на престъпление, но все още не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение. С пълното транспониране на шестте директиви, популярни като директивите за „заподозрените лица“, ще се превентира налагането на имуществени санкции от Съда на ЕС и бъдещи осъдителни решения срещу България в Европейския съд по правата на човека, съобщават от министерството.

Георгиев и Гайего обсъдиха напредъка, който е постигнат по изпълнението на мерките по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост и действията по изпълнение на препоръките към България в Доклада за върховенство на закона. Двамата са коментирали изготвения от Министерство на правосъдието проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, с който се регулира лобистките дейности и е част от ангажиментите по четвъртото плащане на ПВУ. Законопроектът е изпратен за цялостна предварителна оценка на въздействието и предстои публикуването му за обществено обсъждане.

В началото на октомври парламентът прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Със законопроекта на правителството се изпълняват поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и заложени цели в Програмата за управление на Република България за периода 2025 г. - 2029 г.

Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
