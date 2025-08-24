Приеха Мария Шарапова в Залата на тенис славата

Бившата №1 в ранглистата на WTA Мария Шарапова беше приета в Залата на славата на тениса. Рускинята изненадващо пожела Серина Уилямс, нейната най-голяма опонентка по време на кариерата ѝ, да я представи на церемонията. Американката произнесе реч в чест на своята „бивша съперничка, бивша фенка и приятелка завинаги“.

„Има само няколко играчи в кариерата ми, които ме предизвикваха да бъда най-добрата всеки път, когато излизахме на корта. Мария Шарапова беше една от тях. Винаги, когато виждах името ѝ до моето в жребия, се уверявах, че тренирам по-усърдно“, каза Уилямс.

Шарапова беше придружена в Клас 2025 от легендарните братя Майк и Боб Брайън, които дълги години нямаха конкуренция в играта на двойки.