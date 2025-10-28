ПСЖ отчете рекордни приходи

Рекордни приходи от 837 млн. евро отчете шампионът на Франция и Европа ПСЖ за миналия сезон, обявиха от клуба. По този начин ПСЖ н админа предишния си рекорд на приходи от 806 млн. евро.

Клубът от френската Лига 1 генерира 367 млн. евро търговски приходи и 175 млн. евро от приходи от домакинските мачове, като билетите за „Парк де Пренс“ бяха разпродадени за 170 поредни мача.

Сезон 2024-2025 беше един от най-запомнящите се, тъй като ПСЖ спечели първата си титла в Шампионската лига, плюс титлата от Лига 1, Купата на Франция и трофея на шампиона, преди да загуби на финала на световното клубно първенство.