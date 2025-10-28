БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ отчете рекордни приходи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Сезон 2024-2025 беше един от най-запомнящите се за клуба.

шампионски старт псж направи пух прах аталанта
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Рекордни приходи от 837 млн. евро отчете шампионът на Франция и Европа ПСЖ за миналия сезон, обявиха от клуба. По този начин ПСЖ н админа предишния си рекорд на приходи от 806 млн. евро.

Клубът от френската Лига 1 генерира 367 млн. евро търговски приходи и 175 млн. евро от приходи от домакинските мачове, като билетите за „Парк де Пренс“ бяха разпродадени за 170 поредни мача.

Сезон 2024-2025 беше един от най-запомнящите се, тъй като ПСЖ спечели първата си титла в Шампионската лига, плюс титлата от Лига 1, Купата на Франция и трофея на шампиона, преди да загуби на финала на световното клубно първенство.

#ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
6
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Европейски футбол

Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Трагедия в Италия: Вратар на Интер блъсна и уби възрастен мъж в количка Трагедия в Италия: Вратар на Интер блъсна и уби възрастен мъж в количка
Чете се за: 01:32 мин.
Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия
Чете се за: 01:47 мин.
Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал
Чете се за: 01:37 мин.
Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно
Чете се за: 01:20 мин.
Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Бетис с голове през първата част Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Бетис с голове през първата част
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ