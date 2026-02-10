Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на "Околчица"

Аутопсиите на тримата простреляни, открити в кемпер на 8 февруари, както и разположението на телата в превозното средство показват, че вероятно става дума за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Това съобщават от прокуратурата. От държавното обвинение предоставят и информация за законно притежаваните оръжия на три от жертвите.

Потвърди се информацията, която първо в "По света и у нас" ви съобщихме, че в случая с открития на "Околчица" кемпер най-вероятно става дума за две убийства - с висока степен на вероятност може да се предположи, че Ивайло Калушев първо е застрелял Николай Златков и 15-годишното момче, което е било с тях, след което се е самоубил. От прокуратурата потвърдиха още, че в кемпера са открити три гилзи и три проектила, които са произведени с револвер "Колт".

Пак в кемпера е намерен и един пистолет "Глок", като и двете оръжия са законно притежавани от Ивайло Калушев. Става ясно още, че Калушев има разрешително за притежаването на двата бойни пистолета, което е издадено на 1 ноември 2021 г.

Оказва се, че няколко месеца по-рано - през август 2021 г., МВР е издало на Ивайло Иванов разрешение за ползване на впечатляващите 16 броя огнестрелни оръжия.

През февруари 2023 г. разрешение за притежание на един боен пистолет получава и Николай Златков. В Института по криминалистика продължава работата по балистичните експертизи на всички намерени оръжия. Прави се и ДНК анализ на биологичния материал, който е намерен по оръжията.

В кемпера са открити още четири мобилни телефона и един лаптоп, на тях също са назначени експертизи.

Днес разговаряхме с Николай Ангелов, който е подал сигнала за кемпера, намерен в района на "Околчица" на труднодосътпно място. Това е собственикът на лятната кошара.

"Петрохан" е една от големите хижи с повече от 30 стаи за нощувка. Общи части, зали, помещения за хранене, още сервизни и складови помещения, както и мазе. Видяхме, че "Криминалистична лаборатория"и днес влиза в района на хижата. От прокуратурата съобщиха, че последните дни при огледите там са открити, освен материали с религиозна насоченост и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики". От прокуратурата допълват още, че за изясняване на дейността на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура - София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

По повод твърдения и публикации в социалната мрежа, че на 1 февруари вечерта четири джипа са се движели към хижа "Петрохан" от МВР съобщиха, че отбивката и пътя към самата хижа е осигурен с камера. От преглед на записа ѝ се вижда, че единственото движение към хижата е в 13.50 ч. на 1 февруари на два джипа, които са собственост на сдружението, ползващо имота. И те са намерени при огледа. И допълват, че по пътя, който обслужва и друга част от територията, е възможно да са преминали и други превозни средства, но те не са се отклонили към хижата. От "Националната полиция" продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информацията, за да се изяснят всички факти и обстоятелства.