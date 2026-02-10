БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пребиха 16-годишно момче в Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

По данни на полицията две неизвестни засега лица са го нападнали и пребили

пребиха годишно момче смолян
Слушай новината

16-годишно момче пострада при сбиване снощи в смолянския квартал Устово. Инцидентът е станал в парка в квартала, а сигналът за него е подаден от дежурния възпитател в Центъра за настаняване от семеен тип за деца, където момчето живее.

По данни на полицията две неизвестни засега лица са го нападнали и пребили. Младежът е настанен в Смолянската болница без опасност за живота. Нападателите все още се издирват. По случая е образувано
досъдебно производство.

Елена Костадинова - директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Смолян: "Снощи, към 20.30 часа получих информация, че се е случил неприятен инцидент с дете, настанено в ЦНСТ - кв. Устово. Оказана му е психологическа подкрепа, предприети са всички мерки от екипа - Спешна помощ, полиция. Детето му е направен скенер, сега казва, че е употребил алкохол - 0,8 му е алкохола. Нямаме информация за причините за инцидента, това са най-вероятно спорове между младежи, може би са възникнали и от социалната мрежа. Всичко, което зависи от наша страна е предприето и полицията е информирана и чакаме да си свърши работата. Не знаем кои са момчетата, кой е предизвикал конфликта. Детето е в много добро състояние, колегите са ходили там, разговаряли са с него, дори е настоявал да бъде изписан."

#16-годишен #пребито момче #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни
В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт
Чете се за: 01:22 мин.
Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ) Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.
Гранични полицаи задържаха двама души с пари и злато от ало измама край "Дунав мост" Гранични полицаи задържаха двама души с пари и злато от ало измама край "Дунав мост"
Чете се за: 00:45 мин.
117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ 117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“
Чете се за: 01:00 мин.
За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан" Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО) Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ