Пребиха 16-годишно момче в Смолян

16-годишно момче пострада при сбиване снощи в смолянския квартал Устово. Инцидентът е станал в парка в квартала, а сигналът за него е подаден от дежурния възпитател в Центъра за настаняване от семеен тип за деца, където момчето живее.

По данни на полицията две неизвестни засега лица са го нападнали и пребили. Младежът е настанен в Смолянската болница без опасност за живота. Нападателите все още се издирват. По случая е образувано

досъдебно производство.