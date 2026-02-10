Пребиха 16-годишно момче в Смолян

По данни на полицията две неизвестни засега лица са го нападнали и пребили
16-годишно момче пострада при сбиване снощи в смолянския квартал Устово. Инцидентът е станал в парка в квартала, а сигналът за него е подаден от дежурния възпитател в Центъра за настаняване от семеен тип за деца, където момчето живее.
По данни на полицията две неизвестни засега лица са го нападнали и пребили. Младежът е настанен в Смолянската болница без опасност за живота. Нападателите все още се издирват. По случая е образувано
досъдебно производство.
Елена Костадинова - директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Смолян: "Снощи, към 20.30 часа получих информация, че се е случил неприятен инцидент с дете, настанено в ЦНСТ - кв. Устово. Оказана му е психологическа подкрепа, предприети са всички мерки от екипа - Спешна помощ, полиция. Детето му е направен скенер, сега казва, че е употребил алкохол - 0,8 му е алкохола. Нямаме информация за причините за инцидента, това са най-вероятно спорове между младежи, може би са възникнали и от социалната мрежа. Всичко, което зависи от наша страна е предприето и полицията е информирана и чакаме да си свърши работата. Не знаем кои са момчетата, кой е предизвикал конфликта. Детето е в много добро състояние, колегите са ходили там, разговаряли са с него, дори е настоявал да бъде изписан."