Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

Росица Денчева ще спори за титлата на двойки във Вербие

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

росица денчева първа itf титла жените
Снимка: БФТенис
Българската тенисистка Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира на червени кортове в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) елиминираха без игра отказалите се Анастасия Бетраки (Италия) и Мелиса Еркан (Австралия).

Така в спора за трофея те ще се изправят утре срещу поставените под номер 3 Тифани Льометр (Франция) и Тина Смит (Австралия).

Денчева ще се опита да спечели първа титла при женските дуети във веригата на Международната федерация по тенис ITF след загубата при дебютното си участие във подобен финал в Ираклион (Гърция) през април.

