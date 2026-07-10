Самолет се върна за кацане обратно в Солун след повреда на двигател

Самолет на авиокомпания "Райънеър", изпълняващ полет от Солун за Мюнхен, се е завърнал безопасно и е кацнал в Гърция, след като по време на полета е претърпял повреда на двигателя, съобщи електронното издание на вестник "Катимерини". Съобщава се, че един пътник е бил леко ранен от отломка от двигателя на самолета.

Пилотите са установили проблема, докато самолетът е прелитал над Северна Македония и са решили да се върнат в Солун, след като повредата не е могла да бъде отстранена по време на полета, се посочва в информацията.

По време на снижаването отломка или част от повредения двигател се е отделила и е ударила илюминатор в пътническата кабина, като е причинила леки наранявания на един от пътниците. Според официалната информация при инцидента не е имало нарушаване на целостта на фюзелажа на самолета.

На летище "Македония" в Солун са били задействани аварийните процедури. Пожарни екипи, линейки, полиция и други аварийно-спасителни служби са били приведени в готовност, но самолетът е кацнал безопасно. Авиокомпанията е изпратила друг самолет, който да превози по-голямата част от пътниците до Мюнхен. Причините за повредата на двигателя се разследват от компетентните авиационни власти.