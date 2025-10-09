БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът Таня Гатева обяви разширения състав на България в квалификациите за Евробаскет 2027

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Първият мач на националките от евроквалификациите ще бъде гостуване на Азербайджан на 12 ноември.

Таня Гатева
Снимка: startphoto.bg
Женският национален отбор по баскетбол на България стартира кампанията си за класиране на Евробаскет 2027 с интензивна програма от три квалификационни срещи през ноември.

Тимът, воден от селекционер Таня Гатева, започва подготовка на 9 ноември с тренировъчен лагер в София.

Списък на 24-те състезателки, които попаднаха в разширения състав на България:

1. Борислава Христова – Анатинайкос (Гърция)
2. Карина Константинова – Келтерн (Германия)
3. Катрин Стоичкова - Ровиго Баскет (Италия)
4. Илияна Георгиева – Фиенца (Италия)
5. Янина Тодорова - Витербо (Италия)
6. Гергана Иванова – Монтана 2003
7. Радостина Христова – Монтана 2003
8. Габриела Николова – Монтана 2003
9. Юлияна Вълчева - Батипаля (Италия)
10. Преслава Колева - Алперия баскет Болцано (Италия)
11. Кайла Хилсман – Цървена звезда (Сърбия)
12. Валерия Алексиева – Берое Стара Загора
13. Деана Стояновска – Берое Стара Загора
14. Александра Петрова – Берое Стара Загора
15. Деница Манолова - Рилски спортист
16. Ивана Бонева - Рилски спортист
17. Ивана Николова – Фоксис Джусано (Италия)
18. Стефани Костович – Рапид (Румъния)
19. Микаела Дамянова – Монтана 2003
20. Борислава Денчева – Монтана 2003
21. Гергана Маданкова – Берое Стара Загора
22. Златка Маданкова – Берое Стара Загора
23. Евгения Василева - Берое Стара Загора
24. Силвия Миленова - Септември София

Първият мач на националките от евроквалификациите ще бъде гостуване на Азербайджан на 12 ноември.

След това българките ще се отправят директно към Рига (Латвия), където ще играят втория си двубой от пресявките срещу Украйна. Съставът на България ще се изправи срещу украинския тим на 15 ноември, а на следващия ден (16 ноември) селекцията на Таня Гатева ще се завърне в България и ще тренира в Ботевград.

На 17 ноември ще се проведе открита за медиите тренировка, а на 18 ноември предстои последният мач от този квалификационен прозорец – домакинство срещу Черна гора, като срещата ще се играе в "Арена Ботевград".

#национален отбор на България по баскетбол за жени #Таня Гатева

