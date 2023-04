Севиля не се плаши от „Олд Трафорд“, излиза за нова победа срещу Юнайтед

Тази вечер ще се изиграят първите 1/4-финали от турнира Лига Европа. Двубоят между Фейенорд и Рома е от 19:45 часа, останалите три започват в 22:00 българско време.

Най-интересно се очертава да бъде на "Олд Трафорд", където Манчестър Юнайтед ще посрещне Севиля. Последното гостуване на андалусийци на стадиона на „червените дяволи“ бе през 2018 година, когато двата отбора играха осминафинал в Шампионска Лига. Испанският гранд спечели с 2:1 и елиминира Юнайтед. Иначе през 2020 година бе последният сблъсък между двата тима. Тогава те се срещнаха на полуфинал в Лига Европа, който отново бе спечелен със същия резултат от Севиля. През въпросната година испанците вдигнаха и трофея, след като на финала надиграха Интер с 3:2.

На осминафиналите Манчестър Юнайтед отстрани градския съперник на предстоящия си опонент – Бетис, докато Севиля се справи с Фенербахче. „Червените дяволи“ постигнаха две победи над испанския тим. Първо с 4:1 на собствения си стадион, а след това с 1:0 на „Мануел Руиз де Лопера“. Севиля записа чист успех с 2:0 в домакинския си мач срещу „фенерите“, но загуби гостуването си. Това не бе фатално, тъй като турският тим вкара само един гол, който не бе достатъчен за изравняване на общия резултат.

През изминалия уикенд Манчестър Юнайтед постигна победа с 2:0. Тя бе над борещия се за оцеляване Евертън. В момента „червените дяволи“ се намират на четвъртото място с актив от 56 точки, колкото има и третият Нюкасъл. Петият Тотнъм не е никак далеч от тях, тъй като „шпорите“ имат само три пункта по-малко. Севиля пък не успя да спечели домакинския си мач срещу Селта, след като двата отбора направиха равенство 2:2 на „Рамон Санчес Писхуан“. Десет кръга преди края на сезона „андалусийците“ са на тринадесетото място, но все още са близо до зоната на изпадащите, тъй като осемнадесетият Валенсия е спечелил само пет точки по-малко.

