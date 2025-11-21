БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Сезонът в МЛС ще бъде прекъснат по време на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Световен футбол
Запази

Прекъсването на шампионата ще бъде от 25 май до 16 юли.

интер маями започна победа новия сезон мейджър лийг сокър лионел меси отличи асистенция
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионатът на САЩ по футбол - Мейджър Лийг Сокър, ще бъде прекъснат за период от седем седмици заради Мондиал 2026, а който страната е съорганизатор заедно с Канада Мексико през идното лято.

Това стана ясно при представянето на календара за следващата година в МЛС. Кампанията ще започне на 21 февруари с мач между Интер Маями и Лос Анджелис ФК, а редовният сезон ще приключи на 7 ноември.

Всеки отбор ще изиграе по 34 срещи, 17 като домакин и 17 като гост. Както в предишните години, кампанията ще приключи след плейофната фаза, започваща на 18 ноември и кулминираща с финалния мач за купата на МЛС.

Прекъсването на шампионата ще бъде от 25 май до 16 юли, докато се провежда Мондиал 2026, за да позволи на играчите да представляват съответните си национални отбори. Лигата и преди е била спирана по време на световни финали, но за по-кратко. През 2018 година имаше пауза от 9 дни, а през 2014-а тя беше две седмици.

„Ще станем свидетели на рекорден брой играчи от МЛС в съставите за световното първенство, затова сезонът в лигата ще бъде прекъснат след мачовете на 24 май, преди задължителната дата за заявка на играчите във ФИФА, като ще започне отново след края на Мондиала“, написаха в официално съобщение от лигата.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни, а откриващият двубой ще бъде игран в Мексико Сити.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Мейджър Лийг Сокър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

