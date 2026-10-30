Шарунас Ясикевичус след втората поредна загуба на Фенербахче в Евролигата: Трябва да намерим начин да играем като отбор

Шарунас Ясикевичус не скри разочарованието си, след като Фенербахче завърши седмицата в Евролигата без победа.

Турският гранд претърпя тежка загуба на чужд терен срещу Реал Мадрид със 76:95 в четвъртък вечер и има баланс от 6-3 в турнира.

Това бе втората загуба на Фенербахче за три дни, след поражението с 78:86 от Валенсия във вторник.

След загубата в Мадрид, Ясикявичюс посочи много по-дълбок проблем от едно слабо представяне.

„Нямаме идентичност като отбор“, каза Сарас пред EuroLeague TV.

„Ние сме отбор от много големи имена", добави той.

Според литовския треньор, индивидуалните качества няма да са достатъчни, за да може Фенербахче да достигне пълния си потенциал.

„Трябва да намерим начин да играем един за друг“, продължи той.

„Очевидно е, че по отделно можем да направим много неща, но това не е решението. Трябва да намерим начин да играем като отбор“, заяви специалистът.

Следващата седмица Фенербахче се изправя срещу друг испански отбор - Баскония, но този път у дома.