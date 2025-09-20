Щутгарт спря високолетящия Санкт Паули на старта на 4-ия кръг на Бундеслигата

Щутгарт сложи край на серията без загуба на Санкт Паули от началото на сезона в Бундеслигата с победа с 2:0 у дома в първи мач от 4-ия кръг на Бундеслигата.

Ранен гол на Ермедин Демирович беше отменен поради засада, а Ангело Щилер не успя да вкара от дузпа в 25-ата минута, след като вратарят на гостите Никола Васили направи шесто спасяване от седмата дузпа в Бундеслигата срещу него.

Натискът на Щутгарт даде резултат в края на полувремето, когато Демирович откри резултата в 43-ата минута. Пет минути след почивката босненецът асистира на Билал Ел Ханус да вкара втория гол в далечния ъгъл.

Санкт Паули, който има седем точки от две победи и едно равенство в първите си мачове, остана четвърти в класирането. Щутгарт се изкачи на седмо място с шест пункта след втория си успех през кампанията.