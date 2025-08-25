Славия с първа победа за сезона

Отборът на Славия записа първа победа от началото на сезона. В среща от шестия кръг, „белите“ се наложиха с 2:0 у дома над Арда (Кърджали). По този начин възпитаниците на Златомир Загорчич сложиха край на серията от четири последователни загуби и взеха глътка въздух в първенството.

Всичко на стадиона в столичния квартал „Овча Купел“ се реши преди почивката, когато в рамките на пет минути Славия вкара два гола. Резултатът откри Янис Гермуш в 18-ата минута. Алжирският нападател се възползва от груба грешка на защитник на гостите, който му подари топката и останал сам срещу Анатоли Господинов не сгреши – 1:0.

В 23-ата минута домакините отново имаха повод за радост. Юношата на клуба Кристиян Балов премина като на шега през половината отбор на гостите и с точен удар от десетина метра матира за втори път Господинов – 2:0. При този резултат завърши и първата част.

Треньорът на гостите Александър Тунчев реагира и пусна в игра в началото на второто полувреме Светослав Ковачев и Бирсен Карагерен, които получиха почивка след тежките битки в Европа.

20 минути преди края именно Карагерен беше близо до попадение и връщане на интригата, но ударът на национала беше спасен от вратаря на домакините Иван Андонов. В крайна сметка нови голове не паднаха и Славия се поздрави с трите точки.

Благодарение на успеха столичният тим вече е на 13-та позиция в класирането с актив от 4 точки. Арда са на 9-то място с 5 точки, но и мач по-малко.



Първа лига: Славия – Арда (ГАЛЕРИЯ)



