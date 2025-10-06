След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционно селище

Затвориха ваканционно селище Елените до второ нареждане, достъпът до там е забранен поне до сряда. Синоптиците и днес предупредиха за интензивни валежи в района. За да се гарантира безопасността на хората, областният управител задейства системата BG-ALERT още преди обяд. Аварийните екипи са в пълна готовност за действие при ново влошаване на обстановката.

И днес хората се опитваха да извадят, каквото е останало от разрушените домове. В курорта се влизаше след представяне на документ са самоличност и собственост на контролно-пропускателните пунктове. В 15:00 часа обаче достъпът стана напълно забранен. Курортът е под постоянна охрана, а ограничението ще важи до четвъртък. От Елените си тръгнаха и екипите с тежка техника – работата е спряна заради риска от нов потоп.

След бедствието, което отне живота на четирима души, институциите започнаха да търсят причините. Днес се очакваше “Басейнова дирекция”, РДНСК и регионалната екоинспекция да дойдат на терен, но проверките на този етап ще се извършват документално.

Само часове преди забраната пострадалите от потопа ровят из разрухата, за да намерят най-необходимото.

Анастасия: “Нямаме документи, нямаме пари, нямаме вече бизнес, нищо нямаме. Всички апартаменти са във водата и в морето. Добре, че майка ми и баща ми се спасиха. Днес е до 14:00 ч. Поне търсим документи, но май няма как да стане. После като кажат елате и идваме пак да чистим. Има само стени.”

Хората изнасят бързо, каквото успеят през вторите етажи – първите са непроходими-затрупани с кал, мебели и повалени дървета.

Димитър: “Първият етаж го няма. Каквото може да се спаси и да го извадя поне, защото после не се знае какво ще стане. Това е проблемът.”

Курортът остава под 24-часова полицейска охрана и затворен най-рано до четвъртък.

старши комисар Владимир Маринов, директор на ОД МВР - Бургас: “По решение на кризисния щаб ще преценим кога да пускаме хора и да започнат възстановителните мероприятия. Тук имаме много екипи, които ще започнат да обикалят и да огледат абсолютно всички сгради, защото има хора, които предните пъти сигурно ще искат да останат. Макар, че три дни вече няма ток.“

На четвъртия ден след унищожителната стихия продължаваме да търсим причините за потопа. Според кмета на Несебър виновни в Общината няма.

Николай Димитров, кмет на Община Несебър: “Аз не мога да ви кажа дерето долу дали е отводнявано или не. Това е въпрос на тези хора, които са подготвили документите и които са надзиравали строителството на тези неща и е въпрос на проверка. Отговорност в нашите служители няма и го заявявам категорично. Ние ще го покажем с документи. РДНСК си проверяват документите. Всички документи от архива са извадени. Сутринта говорих и с областния управител и той ще изкара архива оттам, защото това дружество е било държавно на времето. Има си как е приватизирано, какво е направено.”

Според Общината, собственикът на комплекс Елените е санкциониран с два акта на стойност 15 хиляди лева:

“За неспазване на екологичното законодателство. Сезирани са РИОСВ, правени са съвместни проверки, имаме и снимков материал. Ние ще извадим всички документи и относно това какви санкции сме прилагали на тази фирма горе и кои институции сме сезирани, и те какво са свършили.”

Как обаче едно дере се превръща в терен за строителство.

Кръстьо Пеев, председател на Сдружение “Обществен съвет - Несебър”: “Първият път, когато тези дерета да стават сгради, ПУП-ове. Това минава на комисия ТСУ между 2003-2007г. Знаете ли кой е бил председател на тази комисия тогава? Ще ви кажа, Николай Димитров - сегашният кмет на Община Несебър. 2005-2006г. започва първо с Министерство на земеделието. Тогава започва процедурата. Отговорните институции трябва да кажат престъпление ли е или не. След като е дадени тогава Община Несебър казва можем ли да строим отгоре или не и главният арх. Валентин Димов. Така, че Димитров носи цялата категорична отговорност, заедно с тогавашния Общински съвет. И в следващите години има за извършване строителства. Това е застроявано в периода до 2010г. Голяма част от мнозинството в Общинския съвет все още е мнозинство и в този Общински съвет.”

Според Пеев през ваканционното селище преминава река:

“На старите карти си пише, че е река “Дращела”. Тя си излиза. То е дере, което става река всеки път, когато има обилен снеговалеж или дъжд. Това е най-нормалното нещо. И всъщност този водосъбирателен басейн на десетки хиляди декари-затова е толкова широк. В крайна сметка те го събират в две тръби с диаметър един на два метра и те трябва да оберат това нещо. На всичкото отгоре е имало незаконно сметище отгоре, за което са подавани сигнали над Елените”.

“Ние да живеем тук с риск за живота си! В крайна сметка на всеки един от нас можеше да се случи това нещо-да не може да излезе навреме от вилата си, да бъде затрупан и да намери смъртта си!”, каза един от жителите.

Разрухата остава, въпросите – също. А за пострадалите надеждата е поне някой да понесе отговорност.