Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"

"Топлофикация София" възстанови топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски", съобщиха от дружеството.

През последните дни, въпреки влошените метеорологични условия, екипите на изпълнителите работиха без прекъсване и извършиха подмяна на всички спирателни арматури към отклоненията. Успоредно с това започнаха изкопни дейности, и където е възможно, подмяна на самите топлопроводи.

Приоритетно се работи в каретата с детски градини и училища. От утре започва и същественият ремонт, допълват от "Топлофикация София".

Вижте целия график на прекъсване на топлоподаването в района.