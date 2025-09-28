БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Спартак и Славия не успяха да се победят във Варна

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
„Белите" остават на последно място в класирането.

Спартак Варна Славия
Снимка: Startphoto.bg
Отборите на Спартак Варна и Славия не излъчиха победител и завършиха наравно 1:1 в мач от десетия кръг на Първа лига. Домакините откриха резултата в добавеното време на първата част, а „белите" стигнаха до равенството 2 минути преди края на редовното време.

Равенството е пето за варненци от началото на сезона, като отборът заема 7-ма позиция в класирането. Славия пък остава на последно място в таблицата, като регистрира трето равенство в последните четири срещи в първенството.

В 18-ата минута Шанде стреля опасно, но топката премина над вратата на гостите. В 20-ата минута отново Шанде имаше възможност да отбележи, но след удара му от воле от границата на наказателното поле топката попадна в тялото на вратаря на гостите Леви Нтумба. В 32-ата минута Максим Ковальов предотврати сигурен гол, след като спаси опасен удар на Иван Минчев от около двадесетина метра. В продължението на първото полувреме Спартак успя да открие резултата. Шанде бе изведен в добра позиция отдясно в наказателното поле на Славия, бразилецът пусна топката успоредно на гол линията, а връхлитащият Даниел Иванов засече топката за 1:0.

През второто полувреме двата отбора почти не създадоха чисто голово положение. В 88-ата минута Славия изравни резултата. Тони Тасев проби по крилото и центрира отляво в наказателното поле на домакините, а Марко Милетич с глава вкара за 1:1 и донесе точката на гостите.

Първа лига: Спартак Варна - Славия (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Славия

Първа лига: Арда - Ботев Враца 0:1 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Арда - Ботев Враца 0:1 (ГАЛЕРИЯ)
Астън Вила се отчете и във Висшата лига
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига
Чете се за: 01:17 мин.
Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер
Чете се за: 01:20 мин.
Уувърхемптън спечели първата си точка в гостуването на Тотнъм
Чете се за: 01:42 мин.

