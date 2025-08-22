Спартак Плевен и Локомотив Пловдив подсилиха съставите си

Американският център Джулиен Люис се завръща в Спартак Плевен, съобщиха от баскетболния клуб. Той игра в състава през сезон 2023-2024.

"Джулиен Люис (09.06.1992, 193 см, 87 кг) е добре познат от престоя му при нас през 2023-2024. Завръща се с амбицията да даде на отбора всичко, което Спартак не успя да вземе в близкото минало! Добре Дошъл отново в Балканстрой, Джус! Подкрепата е пълна! Здраве и много вълнуващи моменти заедно", написаха от тима в социалните мрежи.

Отборът запазва и Георги Цеков, който ще продължи да носи екипа на плевенчани.

Друг от отборите в Националната баскетболна лига също оповести входящ трансфер. Локомотив Пловдив обяви привличането на американския гард Куинтън Минси.

Минси е висок 198 сантиметра и тежи 93 килограма. Той е родом от Грийнбелт, Мериленд, и е завършил Университета на Масачузетс - Лоуъл.

През сезон 2024-2025 гардът изигра 32 мача, като в 30 от тях е титуляр. Той постигна средно 16.8 точки, 6.3 борби и 2.8 асистенции на двубой, с процент на успеваемост от 48.6% при стрелба от игра и 39.4% от тройката. Благодарение на впечатляващото си представяне е включен в идеалния втори отбор на конференция America East.

Минси стартира колежанската си кариера през 2020-а в Mount St. Mary's, като част от NCAA Първа дивизия - най-високото ниво на университетския баскетбол в САЩ. По-късно продължава в UMass Lowell, където се утвърждава като водещ играч през следващите сезони. През 2023-2024 е избран за "Най-добър шести играч на годината" в America East.