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Спартак Варна повери отбора на Даниел Моралес след поредната треньорска рокада

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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Бразилският специалист е четвъртият наставник на "соколите“ от началото на сезона, а в щаба му влиза опитният треньор на вратарите Витомир Вутов

Спартак Варна повери отбора на Даниел Моралес след поредната треньорска рокада
Снимка: Facebook/Спартак Варна
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Даниел Моралес е новият старши треньор на Спартак Варна, съобщиха официално от клуба чрез страницата си във Фейсбук. 50-годишният бразилски специалист поема "соколите“ след раздялата с Васил Петров, която беше обявена по-рано през деня.

Назначението бележи поредната промяна на треньорския пост във варненския клуб. Моралес се превръща в четвъртия наставник на Спартак от началото на сезона в Първа лига след Гьоко Хаджиевски, Ясен Петров и Васил Петров.

За бразилеца това ще бъде завръщане в позната обстановка, тъй като по време на състезателната си кариера е носил синьо-бялата фланелка на варненския тим.

Моралес има сериозен опит в българския футбол както като играч, така и като треньор. Той е работил в ЦСКА на различни позиции, включително като помощник-треньор и наставник в клубната академия. През септември тази година специалистът временно пое и първия отбор на „червените“ за период от около три седмици.

В треньорската му визитка фигурират още престои начело на Ботев Враца и Беласица Петрич.

Заедно с Моралес в Спартак Варна пристига и Витомир Вутов, който ще отговаря за подготовката на вратарите. Специалистът има богата кариера, като е бил част от шампионския треньорски щаб на Литекс Ловеч.

Вутов е работил и с мъжкия национален отбор на България, както и с юношеските национални формации до 19 и до 17 години. В клубния футбол е бил част от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега се завръща в Спартак Варна.

Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков запазват позициите си и ще продължат да работят като част от екипа на новия наставник.

"Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със „соколите“!“, написаха от варненския клуб.

Назначението идва в ден, изпълнен с промени в Спартак. Освен раздялата с досегашния старши треньор Васил Петров, ръководството обяви и отстраняването на футболистите Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов от първия отбор.

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#ПФК Спарак Варна #Даниел Моралес

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