Срив на Фейсбук: Потребители съобщават за прекъсвания на платформата

Поредно прекъсване на социалната мрежа Фейсбук (Facebook), само месец след предишното.

Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение с текст:

"Вашият акаунт в момента не е достъпен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде отстранено в най-скоро време. Моля, опитайте отново след няколко минути."

Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, като Downdetector и Down For Everyone, също съобщават за прекъсвания на работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Meta, претърпяха прекъсвания и през юни.