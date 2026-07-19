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Срив на Фейсбук: Потребители съобщават за прекъсвания на платформата

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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проверява дали фейсбук инстаграм манипулират децата алгоритмите
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Поредно прекъсване на социалната мрежа Фейсбук (Facebook), само месец след предишното.

Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение с текст:

"Вашият акаунт в момента не е достъпен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде отстранено в най-скоро време. Моля, опитайте отново след няколко минути."

Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, като Downdetector и Down For Everyone, също съобщават за прекъсвания на работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Meta, претърпяха прекъсвания и през юни.

#глобален срив #срив във Фейсбук #социална мрежа #онлайн платформа

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