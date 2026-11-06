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Страхотен Везенков с 27 точки при драматична загуба на Олимпиакос

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Българският национал беше най-резултатен за гръцкия тим.

александър везенков успехът разпалва огъня бориш повече
Снимка: БГНЕС
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Александър Везенков изигра силен мач с 27 точки, 6 борби, една асистенция и три откраднати топки, но не успя да предотврати домакинско поражение на Олимпиакос от Цървена звезда с 57:62 в двубой от десетия кръг на Евролигата. Срещата се проведе в Атина, а сръбският гранд стигна до успеха след сериозен аванс през първото полувреме и напрегнати заключителни минути.

Българският национал Везенков беше най-резултатен за гръцкия тим и направи всичко възможно, за да върне домакините в двубоя. Коди Милър-Макинтайър, американецът с български паспорт в състава на Олимпиакос, завърши без точка, но записа три борби, една асистенция и две откраднати топки за 21 минути на паркета срещу бившия си тим.

Гостите наложиха превъзходството си още в началото и спечелиха първата четвърт с 19:11. На почивката преднината на Цървена звезда вече беше 18 точки при 40:22, което постави Олимпиакос в изключително трудна ситуация.

След подновяването на играта сръбският тим продължи да контролира събитията, но в заключителната част домакините организираха сериозен щурм. Преди последните 10 минути разликата беше 10 точки (41:51), а четири минути преди края тя намаля до пет при 50:55.

Тройка на Везенков 2:46 минути преди финалната сирена доближи Олимпиакос само на четири точки от съперника (53:57). Еван Фурние впоследствие намали пасива до две точки при 55:57, но Цървена звезда реагира и отново увеличи преднината си, за да затвори срещата при 62:57.

Двубоят отново привлече вниманието и на тенис легендата Новак Джокович, който присъства на трибуните за сблъсъка между двата клуба.

Въпреки поражението Олимпиакос остава на второто място в класирането със седем победи и две загуби. Цървена звезда заема шестата позиция с шест успеха и три поражения.

#Евролига 2026/2027 #БК Цървена звезда #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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