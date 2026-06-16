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Строги санкции за гонки по пътищата и липса на каски при мотористите в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Строги санкции за гонки по пътищата и липса на каски при мотористите в Гърция
Снимка: илюстративна
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Властите в Гърция затягат санкциите срещу гонките с коли, неносене на каски от мотористите и неправилно паркиране.

За нови промени и много високи глоби при нарушения съобщават от министерството на транспорта. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, участващи в улични състезания и шофиране с над 200 километра в час. Заедно с това се отнема и шофьорската книжка за четири години.

Наказанията се увлечиват за ново нарушение в рамките на пет години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро.

Мотоциклетист без каска ще бъде санкциониран, а глоба ще получи и пътникът с него, ако има такъв. В страната вече се появиха бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотористи, ако не носят каска.

Паркирането в Атина също е много голям проблем и трябва да се вземат мерки, каза кметът Харис Дукас. За неправилно паркиране в гръцката столица вече глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжката. Депутати коментират, че ако и тези мерки не намалят пътните произшествия, ще се прилагат още по-строги санкции.

#сурови санкции #Гърция #Солени глоби # глоби

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