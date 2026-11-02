Световните медии коментират изборната победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев постигна убедителна победа на втория тур на президентските избори, коментират световните агенции.

ГЕРМАНИЯ

ДПА се позовава на прогнозите на социологическите агенции "Мяра" и "Алфа Рисърч". Според тях Йотова, бивша евродепутатка от групата на социалистите, подкрепена от управляващата лявоцентристка партия "Прогресивна България" (ПБ), получава около 58% от гласовете. Гюров се кандидатира с подкрепата на либерално-консервативната опозиция, като получи около 39%.

Резултатът означава, че президентската институция в България остава в ръцете на политик, произлязъл от левицата. Преди това Йотова беше говорител и висш функционер на БСП, наследничка на някогашната управляваща комунистическа партия.

Йотова заемаше вицепрезидентския пост и пое президентските правомощия през януари, след като нейният съюзник Румен Радев подаде оставка, за да участва в предсрочните парламентарни избори. След победата на партията си "Прогресивна България" на изборите през април Радев стана министър-председател.

Президентските избори в страната, член на Европейския съюз и НАТО и разположена на източния фланг на двете организации, бяха до голяма степен засенчени от войната в Украйна, подчертава ДПА. Агенцията припомня, че по време на кампанията Йотова нееднократно призоваваше за постигане на мирно споразумение чрез преговори с Русия, като заявяваше, че иска да бъде "президент на мира". Тя също така посочи, че би била готова да разговаря с руския президент Владимир Путин, ако получи мандат от българските институции.

Преди да гласува, Йотова заяви, че иска България да бъде "силна държава в силна Европа", но също така страната да има собствена външна политика и да проявява независимост, когато става дума за защита на националния интерес.

За разлика от нея, Гюров се застъпи за по-тясно сътрудничество със западните партньори и за по-силна подкрепа за Украйна на фона на пълномащабното руско нашествие.

Президентските избори бяха възприемани и като тест за лявоцентристкото правителство на Радев, което встъпи в длъжност през май на фона на нарастващото обществено безпокойство заради увеличаващите се разходи за живот и цените на горивата.

Въпреки победата на Йотова, прозападната опозиция твърди, че резултатът отразява недоволството от управлението, отбелязва ДПА, като припомня обвиненията на Асен Василев, лидер на либералната партия "Продължаваме Промяната", че правителството не се справя с проблемите, свързани с доходите, цените и влиянието на олигарсите. Той посочи, че броят на гласовете за Гюров на балотажа е нараснал почти двойно в сравнение с първия тур.

Избирателната активност се оценява на едва 29,1%, според социолозите. Макар да е по-висока от тази на първия тур седмица по-рано, по-малко от 2 милиона от приблизително 6,5 милиона имащи право на глас български граждани са упражнили правото си на глас, посочва германската агенция.

САЩ

Подкрепяният от реформаторски и прозападни опозиционни партии Гюров се очаква да получи около 38% от гласовете, отбелязва Асошиейтед прес. Резултатите се очакват най-рано днес през деня.

Гюров вече призна поражението си, като заяви, че "така са гласували българските граждани", и добави, че резултатите трябва да бъдат приети такива, каквито са.

Според наблюдатели победа на Йотова ще остави президентската институция в ръцете на управляващото мнозинство. По думите им подобна концентрация на власт може да затрудни ефективното функциониране на механизмите за взаимно възпиране и контрол върху политическите решения на държавните институции.

ФРАНЦИЯ

Йотова спечели на фона на дълбоко разделение в българското общество и опасения за сигурността след инциденти в Черно море, пише Франс прес. Агенцията цитира социоложката Боряна Димитрова от института "Алфа Рисърч", според която Йотова е успяла да убеди избирателите, представяйки се като "президент на мира", на фона на опасения за сигурността след поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, поредното разрастване на войната в съседна Украйна.

Според политолога Първан Симеонов ситуацията в Черно море е изиграла "много важна роля" в кампанията, но в крайна сметка привържениците на диалога надделяват по демографски и исторически причини.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече поздрави Йотова в Екс, като подчерта: "Очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа по въпросите на сигурността и отбраната, конкурентоспособността и енергийната независимост".

Президентските функции са предимно представителни, но държавният глава разполага с право на вето върху законите и е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

"Тези резултати отразяват реалната подкрепа за тандема Радев-Йотова. Не че всички избиратели ги харесват особено, но няма друга сериозна политическа алтернатива", според Илия Михайлов, 52-годишен университетски преподавател, цитиран от АФП.

Различните политически лагери вече не разговарят помежду си и не се признават взаимно, добавя той.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Президентските избори се провеждат на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие през последния месец, които предизвикаха международно осъждане и опасения за разрастването на войната в Украйна, подчертава Ройтерс.

Смята се, че са загинали над 20 моряци, като ударите подтикнаха правителството да потърси помощ от съюзниците за укрепване на морската сигурност. В сряда гръцки контейнеровоз потъна, след като беше поразен от морски дронове.

И двамата кандидати за президент осъдиха атаките. Премиерът Румен Радев, който подкрепя Йотова, заяви, че резултатът от тези удари "облагодетелства Руската федерация". И двамата кандидати също така призоваха за прекратяване на войната чрез дипломация.