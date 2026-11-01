Асен Василев: Постигнахме удвояване на гласовете за Гюров

Постигнахме удвояване на гласовете за Гюров, заяви председателян на "Продължаваме промяната" след първите резултати от екзитпола за втория тур на президентските избори.

Асен Василев, ПП: "Ако предварителните резултати са верни, има почти удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур. Партиите, които подкрепиха Йотова – „Прогресивна България“, БСП, „Възраждане“ и „Величие“, имаха общо почти 1,8 милиона гласа. Ако оценките от екзитпола се потвърдят, за Йотова се очакват около 900 хиляди до 1 милион гласа, т.е. имаме отлив от около 800 хиляди гласа. Ние имахме около 400 хиляди гласа – удвояване на гласовете, които Гюров събра."