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Асен Василев: Постигнахме удвояване на гласовете за Гюров

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Снимка: БТА/Архив
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Постигнахме удвояване на гласовете за Гюров, заяви председателян на "Продължаваме промяната" след първите резултати от екзитпола за втория тур на президентските избори.

Асен Василев, ПП: "Ако предварителните резултати са верни, има почти удвояване на резултата на Андрей Гюров спрямо първия тур. Партиите, които подкрепиха Йотова – „Прогресивна България“, БСП, „Възраждане“ и „Величие“, имаха общо почти 1,8 милиона гласа. Ако оценките от екзитпола се потвърдят, за Йотова се очакват около 900 хиляди до 1 милион гласа, т.е. имаме отлив от около 800 хиляди гласа. Ние имахме около 400 хиляди гласа – удвояване на гласовете, които Гюров събра."

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#Андрей Гюров #Асен Василев #Илияна Йотова #президентски избори

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