Гюров и Кандев тепърва ще вървят напред, коментираха от щаба на кандидатпрезидентската двойка

Човек никога не знае, когато губи, какво печели, и когато печели, какво губи. Дори днес, ако и да не излезем победители, резултатът за нас е добър. Андрей Гюров и Георги Кандев тепърва ще вървят напред. Това заяви Александрина Пендачанска от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев в първото изявление от щаба на кандидатпрезидентската двойка след резултати от екзитпола.

Александрина Пендачанска, ИК на Гюров-Кандев: "Аз съм обнадеждена. Не може да не си дадем сметка, че партиите, които подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев, са удвоили своя резултат от пролетта. Йотова е намалила резултата на "Прогресивна България" наполовина. За всички формации, които стоят зад нея, са гласували около 1,8 милиона души, а сега нейният резултат надали ще достигне 900 хиляди. При нея виждаме двоен отлив, докато при Андрей Гюров виждаме двойно увеличение на резултата. Това няма как да не прави доволни и щастливи. Ние сме мобилизирали голяма част от нашите избиратели и те са двойно повече от тези, които бяха през пролетта. Андрей Гюров не е професионален политик, не е политик от политическата класа, което го прави много по-чист. Не е така омърсен като голяма част от българските политици. Хората го видяха за първи път. Неговата липса на опит и обиграност, каквато Йотова има след 30 години във висшата номенклатура на БСП, си пролича и на дебата. Зад Гюров стои и много потенциал."

За избирателната активност на президентските избори Пендечанска заяви:

Александрина Пендачанска, ИК на Гюров-Кандев: "Много хора не излязоха днес да гласуват, което е присъда за управлението на Радев. Радев се провали в повечето неща, които обеща – намаляването на цените, увеличаването на доходите и борбата с олигархията. Това си пролича на тези избори и от това страда цяла България."

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