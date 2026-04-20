"Това е безобразно, опашката е цял ден": Напрежение и куриози при гласуването в Лондон

Виолета Русенова
Чете се за: 02:25 мин.
"Това е безобразно, опашката е цял ден": Напрежение и куриози при гласуването в Лондон
Във Великобритания, освен големи опашки, имаше и голямо напрежение. Проследихме вота в секцията с най-много гласували, където вечерта завърши с бурни спорове. В единствената секция в Северен Лондон, където живеят най-много българи, очаквано и по традиция, изборният ден не приключи в 20.00 ч. и беше удължен с час.

"Който е подал онлайн декларация - минава приоритетно, за да бъда честна с вас, даваме всичко от себе си“, заяви председателят на СИК.

"От 7.00 часа е пълно тук, хората имат желание да гласуват. Но ето - би трябвало още една секция да има. Тук има много българи. Защото се надяваме на нещо хубаво, да се промени нещо в тази държава."

"Това ще бъде безобразно, ако ни оставят без шанс да гласуваме, затова сме дошли да чакаме. Тази опашка е цял ден."

С последните минути обаче напрежението нарасна.

"Те бутат вратата, вместо да се радват, че идват да гласуват българите."

"И заплашват, с кое ни заплашват, че ще извикат полиция? Че искаме да си дадем гласа ли?"

Бутнати бяха и масите, на които цял ден хората попълваха декларациите.

Генка Цочева, председател на СИК "Палмърс Грийн": "Ако зависи от нас всички хора трябваше да гласуват. Но ние не ги взимаме тези решения."

- Бяхте ли се подготвили за този сценарий с намаляването на секциите?

"Абсолютно, повториха се събития, които историята помни в същия този район."

Опашки имаше в цял Източен и Южен Лондон, но най-спокойно беше в седемте секции в посолството. Имаше и куриози - на места хартията за машините не стигна, а секция затвори с няколко забравени лични карти и паспорти от разсеяни избиратели.

