Трета жертва на потопа в курортното селище Елените

Трима души загинаха от придошлите води в курорта Елените. От снощи обилните и поройни дъждове наводниха десетки населени места и пътища. Автомобили останаха под вода, има и много разрушения. В най-критичните места - Елените и Царево, хората бяха евакуирани, някои от тях обаче и до момента отказват да напуснат опасните места. В различни общини на областите Бургас, Монтана и Перник е въведено бедствено положение.