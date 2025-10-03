БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Трета жертва на потопа в курортното селище Елените

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
трета жертва потопа курортното селище елените
Снимка: БТА
Трима души загинаха от придошлите води в курорта Елените. От снощи обилните и поройни дъждове наводниха десетки населени места и пътища. Автомобили останаха под вода, има и много разрушения. В най-критичните места - Елените и Царево, хората бяха евакуирани, някои от тях обаче и до момента отказват да напуснат опасните места. В различни общини на областите Бургас, Монтана и Перник е въведено бедствено положение.

#бедствие в Елените #курортно селище Елените #жертви на наводнения #потоп

