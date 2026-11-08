Трима души са открити мъртви в дома на стрелеца в Краков, който вчера уби шестима души и рани 15 при стрелба в центъра на града.

Предполага се, че откритите тела са на близки на нападателя. Стрелецът е полски гражданин на 24 години. Министърът на вътрешните работи на страната заяви, че мъжът е имал "изключително радикални възгледи" и е изповядвал крайнодесни идеи.

Сред ранените на площада в Краков има много чужденци - граждани на Австрия, Германия, Португалия, Великобритания и Русия.