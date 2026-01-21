Учени разработиха робот, способен да извършва операции на очите

Екип от китайски изследователи е разработил автономна роботизирана система, способна да извършва деликатни очни интервенции, което потенциално може да подобри прецизността и безопасността на операциите, използвани за лечение на инвалидизиращи заболявания на ретината, предаде агенция Синхуа.

Хирургичният робот, разработен от екип от Института по автоматизация към Китайската академия на науките, вече успешно е тестван върху животни със 100% успех, според проучване, публикувано наскоро в списание Science Robotics.

Очната хирургия, особено тази, включваща ретината, е изключително трудна поради малките, меки структури на органа. Новата система използва набор от алгоритми за 3D пространствено възприятие, прецизно позициониране в различни мащаби и контрол на траекторията, за да насочва роботизираната ръка.

В тестове, използващи изкуствени модели на око и животински очи, автономният робот е показал много по-голяма прецизност от традиционните методи. Според проучването той е намалил грешките при позициониране с близо 80% в сравнение с ръчната хирургия и с около 55% в сравнение с роботизирана хирургия, управлявана от лекар.

Според изследователите, такава автономна система би могла да подобри хирургическата постоянство и безопасност, да съкрати периодите на обучение на хирурзите и потенциално да даде възможност за извършване на сложни очни операции в отдалечени райони или екстремни условия, където няма специализирани хирурзи, допълва още Синхуа.