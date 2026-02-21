Усложнена зимна обстановка: Затвориха за движение на камиони пътища в Русенско

Усложнена зимна обстановка в Русенско. Две републикански пътни отсечки са затворени за тежкотоварния трафик. Става дума за пътищата Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла. Снежната покривка достига 10 см, а вятърът е със скорост до 70 км/ч от североизток, което създава условия за навявания и допълнително усложнява ситуацията.

Пътят Русе – Бяла беше временно затворен от сутринта за товарни автомобили над 10 тона. Ограничението се е наложило заради образуваните снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. Камиони изчакват от двете страни на пътя на изхода от Русе в посока София. Спрели и закъсали товарни автомобили има и по Дъговия мост. Колони са се образували успоредно, от двете страни на шосето на различни места.

Веселин Койчев се е наложило да спре на метри след табелата за край на града, след като камионът му е бил ударен.

Веселин Койчев: "В тази държава всеки турски тир може да ме убие, не да ми счупи камиона - вижте ми камиона, вижте го. Кара с 80 км в час по този път, един след друг, имам снимка, обаждам се както трябва, идва полицията, казвам кой, какъв, кога, къде ме блъска, връщат се момчетата, след един час - няма го. Не могат да ми помогнат, да ми дадели протокол, да ходя да се оправям." Дончо Георгиев: "Участъкът бил заледен. Имало камиони, които били завъртени на пътя. И стоим и чакаме - 3 километра, 13 часа не можем да ги минем. Товарът ми е за Горна Оряховица. Ще отложим за понеделник."

Граничният преход между Русе и Гюргево е проходим при зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили.

Веселин Койчев: "Аз идвам от Румъния, там снегът беше двойно по-голям от тука. Преминавал съм моста 7 часа. 7 часа - 3 километра. Целият мост, който е в ремонт, е в ями, дълбоки 20 сантиметра, такива, че колелетата на камионите се чупят." Славчо Спасов: "На моста е зле - два дена минаваме." Веселин Койчев: "Най-удобният и лесен начин е да спрат транспорта, понеже не могат да го изчистят. Затова всички камиони сега са спрени, цялата икономика е парализирана."

От Областната управа в Русе призовават шофьорите да потеглят на път с подготвени за зимните условия автомобили, да спазват дистанция и да не правят резки маневри, докато се обработват настилките.