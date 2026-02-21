Обилен сняг вали в старопланинските проходи

Обилен снеговалеж има в района на старопланинските проходи, но към момента пътната обстановка не е усложнена. На прохода Шипка снежната покривка вече достига около 10 сантиметра. На места духа умерен до силен вятър, който създава снегонавявания и допълнително затруднява видимостта. Пътната настилка е заснежена и се обработва от снегопочистваща техника.

Зимни са условията и на Прохода на Републиката. Там също вали сняг, а трасето се почиства и опесъчава. Обстановката се следи постоянно, като при необходимост има готовност проходът да бъде временно затворен, съобщиха от Областното пътно управление.

Към момента движението и в двата прохода се осъществява при зимни условия, без въведени ограничения, но водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Временно е ограничено движението на тирове от п.в. "Петолъчката" до Омуртаг заради закъсали тежкотоварни автомобили в местността "Трите вятъра" край Котел, съобщават от Областната администрация в Сливен.