Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Гледайте дербито на 15-ия кръг в НВЛ за жени ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Прякото предаване стартира в 14:00!

Гледайте дербито на 15-ия кръг в НВЛ за жени ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3
Слушай новината

Отборът на ЦПВК лети все по-нависоко. В предишния кръг "полицайките" победиха категорично ЦСКА и завладяха третото място в класирането.

Сега обаче в 15-я кръг от женското ни волейболно първенство те ще опитат да помечтаят, защото влизат в пряка битка дори за втората позиция. На пътя им се изправя Левски.

А след успеха срещу "червените", сега ще са крайно мотивирани за нова победа. Ще успеят ли да я постигнат или "сините" ще удължат победната си серия?

Гледайте срещата между ЦПВК и Левски тази неделя, 22 февруари от 14:00 ч. пряко в ефира на БНТ 3!

