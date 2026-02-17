Гледайте дербито на 15-ия кръг в НВЛ за жени ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3

Отборът на ЦПВК лети все по-нависоко. В предишния кръг "полицайките" победиха категорично ЦСКА и завладяха третото място в класирането.

Сега обаче в 15-я кръг от женското ни волейболно първенство те ще опитат да помечтаят, защото влизат в пряка битка дори за втората позиция. На пътя им се изправя Левски.

А след успеха срещу "червените", сега ще са крайно мотивирани за нова победа. Ще успеят ли да я постигнат или "сините" ще удължат победната си серия?

Гледайте срещата между ЦПВК и Левски тази неделя, 22 февруари от 14:00 ч. пряко в ефира на БНТ 3!