БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Испания са загрижени за дисциплината на Ламин Ямал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Испанските медии твърдят, че Ханзи Флик е спестил наказание на младия талант.

Ламин Ямал
Снимка: БТА
Слушай новината

Спортният директор на Барселона – Деко, се е наложило да се намесва в съблекалнята на каталунците. Ръководителят спасил Ламин Ямал от наказание, след като Ханзи Флик не останал очарован от отношението му в последно време.

Спортният журналист Ману Кареньо от “Кадена Сер“ информира, че германският треньор е планирал да остави суперталантът на резервната скамейка за мача с ПСЖ в Шампионска лига. Флик е решил да наложи една от стандартните си санкции заради закъснение за разбора преди мача.

В крайна сметка Флик се е съобразил с ръководството и Ямал започна в този мач, но източникът твърди, че треньорът е останал недоволен от намесата. Припомняме ви, че за подобни нарушение в миналото са били наказвани Кунде, Рафиня, Иняки Пеня, Маркъс Рашфорд. За германеца изобщо не е полезно за съблекалнята да има изключения.

Същият източник твърди, че в клуба са обезпокоени от личния живот на Ламин и не харесват някои от нещата, които са се случили в последните месеци.

Свързани статии:

Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ
Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ
Европейският шампион нанесе първа загуба за сезона на испанския...
Чете се за: 04:57 мин.
# Ламин Ямал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
5
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
6
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Футбол

Ювентус призна, че е разследван от УЕФА за евентуално нарушаване на финансовия феърплей
Ювентус призна, че е разследван от УЕФА за евентуално нарушаване на финансовия феърплей
Кристиан Пулишич и Адриен Рабио ще отсъстват за Миналн заради контузии Кристиан Пулишич и Адриен Рабио ще отсъстват за Миналн заради контузии
Чете се за: 02:25 мин.
Локомотив Пловдив ще опита да се стабилизира срещу Ботев Враца Локомотив Пловдив ще опита да се стабилизира срещу Ботев Враца
Чете се за: 01:10 мин.
Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026 Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Чете се за: 01:52 мин.
Евертън удължи престоя на Джордан Пикфорд Евертън удължи престоя на Джордан Пикфорд
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Без кворум: Ден трети Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ