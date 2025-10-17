В Испания са загрижени за дисциплината на Ламин Ямал

Спортният директор на Барселона – Деко, се е наложило да се намесва в съблекалнята на каталунците. Ръководителят спасил Ламин Ямал от наказание, след като Ханзи Флик не останал очарован от отношението му в последно време.

Спортният журналист Ману Кареньо от “Кадена Сер“ информира, че германският треньор е планирал да остави суперталантът на резервната скамейка за мача с ПСЖ в Шампионска лига. Флик е решил да наложи една от стандартните си санкции заради закъснение за разбора преди мача.

В крайна сметка Флик се е съобразил с ръководството и Ямал започна в този мач, но източникът твърди, че треньорът е останал недоволен от намесата. Припомняме ви, че за подобни нарушение в миналото са били наказвани Кунде, Рафиня, Иняки Пеня, Маркъс Рашфорд. За германеца изобщо не е полезно за съблекалнята да има изключения.

Същият източник твърди, че в клуба са обезпокоени от личния живот на Ламин и не харесват някои от нещата, които са се случили в последните месеци.