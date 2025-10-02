БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гонсало Рамош разплака Барселона и донесе трите точки на ПСЖ

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Европейският шампион нанесе първа загуба за сезона на испанския първенец.

Пари Сен Жермен - Гонсало Рамош
Снимка: БТА
Пари Сен Жермен (Франция) надделя в голямото дерби на втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Възпитаниците на Луис Енрике откраднаха победата с гол в 90-ата минута на резервата Гонсало Рамош за 2:1 срещу Барселона на стадион "Монтжуик".

Така парижани започват защитата на титлата си в най-престижния европейски клубен турнир с 2 от 2 успеха и заемат третото място в класирането. Каталунците пък загубиха първия си мач за сезон 2025/26 и се намират в средата на таблицата - 17-а позиция, с 3 точки.

Европейският шампион излезе със значително отслабен състав на Олимпийския стадион в Барселона. Цялото титулярно трио в нападение - Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, отсъства заради травми, а на негово място стартираха Ибрахим Мбайе, Сени Маюлу и Брадли Баркола. Капитанът Маркиньос също лекува контузия и бе заместен от едно от новите попълнения - Иля Забарни.

Испанският първенец от своя страна беше без вратарите Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Стеген, както и полузащитника Гави и петия в класирането за "Златната топка" Рафиня. Роберт Левандовски пък бе оставен на пейката. Титуляри днес бяха Войчех Шчесни, Дани Олмо, Маркъс Рашфорд и Феран Торес.

По-доброто начало бе за "Блаугранас" и след четвърт час игра те отправиха първия предупредителен сигнал към отбраната на своя съперник. Ламин Ямал изведе по прекрасен начин с пас тип "тривела" Феран Торес. Нападателят преодоля вратаря Люка Шевалие, но Иля Забарни предотврати гола със самоотвержен шпагат.

В 19-ата минута обаче нямаше кой да спре Торес. Витиня сбърка в собствената си половина, а каталунците се възползваха от мига невнимание и Маркъс Рашфорд намери испанецът в наказателното поле, който се разписа хладнокръвно.

Парижани се поразбудиха, след като изостанаха в резултата и след точно половин час игра Ашраф Хакими, който покри засадата за гола на Барселона, опита директен изстрел от свободен удар, но Войчех Шчесни внимаваше и боксира в корнер.

В 38-ата минута все пак Пари Сен Жермен нулира предимството на съперика. Нуно Мендеш тръгна на поредния си пробив от левия фланг към центъра и подаде към 19-годишния Сени Маюлу, който си спря кълбото и матира Шчесни с прецизен изстрел.

Три минути преди края на полувремето Брадли Баркола излезе на добра стрелкова позиция и имаше златен шанс да реализира пълен обрат, но французинът прати шута си високо над вратата.

Началото на второто полувреме беше също толкова двуостро, както и първото, но нито един от двата отбора не успя да намери пролука към вратата на съперника. В 64-ата минута Барселона намери точно такава и Дани Олмо и Ямал можеха да върнат предимството на своя отбор, но защитниците на ПСЖ блокираха и двата опита.

С оглед смените на Ханзи Флик, "Блаугранас" сякаш търсеха по-активно победния гол, но в 83-ата минута резервата Канг-ин Лий стреля през петима защитници на испанския шампион и нацели гредата.

А точно когато изтече редовното време, гостите нанесоха своя окончателен удар. Капитанът Хакими се озова сам на дясното крило на нападението и прати ниско подаване към Гонсало Рамош, а португалският нападател не сбърка и осигури трите точки на своя отбор при тежкото гостуване в Каталуния.

В третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига Пари Сен Жермен се готви за ново пътуване - този път в Германия срещу Байер Леверкузен на 21 октомври. В същия ден Барселона приема гръцкия Олимпиакос.

