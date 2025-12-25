Рома поглежда към резерва на Манчестър Юнайтед

Рома се готви да отправи оферта за нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, съобщава Sky в Италия. „Вълците“ планират първоначално да го привлекат под наем, като сделката може да стане постоянна при изпълнение на определени условия.

24-годишният нидерландски национал, който вече е имал престой в Италия с екипа на Болоня преди трансфера си на „Олд Трафорд“, премина в Манчестър Юнайтед за 36,5 милиона паунда през лятото на 2024 година. Въпреки че рядко попада в плановете на мениджъра Рубен Аморим, Зиркзее отбеляза един от двата гола при драматичния обрат срещу Кристъл Палас с 2:1 като гост — засега неговото единствено попадение в 11 мача за „червените дяволи“ този сезон.

Общо нападателят има 8 гола в 60 двубоя за Манчестър Юнайтед във всички турнири, а опитът му в Серия А с Болоня му дава познания за италианския футбол, които Рома се надява да използва, ако сделката бъде финализирана.