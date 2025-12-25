Бившият футболист на Нотингам Форест и националния отбор на Шотландия Джон Робъртсън почина на 72-годишна възраст, оставяйки след себе си забележително наследство в британския и европейския футбол.

Лявото крило е една от най-емблематичните фигури в историята на Нотингам Форест. Кариерата му започва и завършва на „Сити Граунд“, като междувременно носи и екипа на Дарби Каунти. Робъртсън е сред основните действащи лица в златната ера на клуба под ръководството на Брайън Клъф, когато Форест печели два поредни трофея от Купата на европейските шампиони през 1979 и 1980 година.

През 1979-а именно неговото центриране намира Тревър Франсис за единствения гол във финала срещу Малмьо. Година по-късно Робъртсън отново е в центъра на събитията, като този път сам отбелязва победното попадение за 1:0 срещу Хамбургер на „Сантиаго Бернабеу“, с което Нотингам защитава европейската си корона.

С националния екип на Шотландия Робъртсън записва 28 мача в рамките на пет години и е част от състава на световните първенства през 1978 и 1982 година.

След края на състезателната си кариера Джон Робъртсън продължава пътя си във футбола като треньорски асистент на бившия си съотборник Мартин О'Нийл в Селтик и Астън Вила. В този период част от двата отбора е и българският национал Стилиян Петров, с когото Робъртсън работи отблизо.