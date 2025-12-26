Рубен Аморим: Коби Мейно е бъдещето на Манчестър Юнайтед

Младият талант Коби Мейно все още не е започнал като титуляр в нито един мач през този сезон с екипа на Манчестър Юнайтед и постоянно е свързван с евентуално изпращане под наем на различни места през януари, но мениджърът на клуба Рубен Аморим гарантира бъдещето му в отбора.

Полузащитникът е записал 12 мача през този сезон, но ще пропусне срещата днес от 22:00 часа българско време с Нюкасъл заради травма в прасеца. Също така пред медиите Аморим каза, че „20-годишният футболист трябва да бъде търпелив, но и също така ще получи своя шанс да покаже какво може“.

„Кобе Мейно ще има възможност, всъщност той я има постоянно, през цялото време до тука. Игра на различни позиции и когато говорим за поста на Каземиро – да, той може да играе там“, започна Аморим.

След което влезе в детайли за тактическата постройка и изискванията към Мейно.

„Ако играете с трима в халфовата линия, той може да застане така, както бяхме в последния мач с Астън Вила – на позицията на Мейсън Маунт в този мач, той може да играе там. Така че моето усещане е, че той е бъдещето на Манчестър Юнайтед. Но просто трябва да чакаш своя шанс, като и се подготвяш. Защото във футбола всичко може да се промени за 2-3 дни“, обясни специалистът.

Тъй като групата на Юнайтед намаля заради отсъствието на някои футболисти от Африка, ангажирани с националните си отбори на турнира на континента, Аморим смята, че ще бъде „много трудно да се раздели с когото и да било под наем през януари“.

„Ако не вземем нови попълнения, много трудно ще се съглася да се разделим с когото и да било. Имаме малка бройка футболисти. Дори и в пълен състав не сме толкова, колкото искам, за да работим адекватно“, допълни португалецът.

Преди срещата тази вечер Манчестър Юнайтед е на 7-о място във Висшата лига с 26 точки от 17 мача, на една след Съндърланд и изоставане от 3 след Челси и Ливърпул. Гостите от Нюкасъл са на 11-а позиция с 23 точки.