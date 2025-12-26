БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рубен Аморим: Коби Мейно е бъдещето на Манчестър Юнайтед

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази
бъдещето коби мейно манчестър юнайтед гарантира мениджърът клуба рубен аморим
Снимка: БТА
Слушай новината

Младият талант Коби Мейно все още не е започнал като титуляр в нито един мач през този сезон с екипа на Манчестър Юнайтед и постоянно е свързван с евентуално изпращане под наем на различни места през януари, но мениджърът на клуба Рубен Аморим гарантира бъдещето му в отбора.

Полузащитникът е записал 12 мача през този сезон, но ще пропусне срещата днес от 22:00 часа българско време с Нюкасъл заради травма в прасеца. Също така пред медиите Аморим каза, че „20-годишният футболист трябва да бъде търпелив, но и също така ще получи своя шанс да покаже какво може“.

„Кобе Мейно ще има възможност, всъщност той я има постоянно, през цялото време до тука. Игра на различни позиции и когато говорим за поста на Каземиро – да, той може да играе там“, започна Аморим.

След което влезе в детайли за тактическата постройка и изискванията към Мейно.

„Ако играете с трима в халфовата линия, той може да застане така, както бяхме в последния мач с Астън Вила – на позицията на Мейсън Маунт в този мач, той може да играе там. Така че моето усещане е, че той е бъдещето на Манчестър Юнайтед. Но просто трябва да чакаш своя шанс, като и се подготвяш. Защото във футбола всичко може да се промени за 2-3 дни“, обясни специалистът.

Тъй като групата на Юнайтед намаля заради отсъствието на някои футболисти от Африка, ангажирани с националните си отбори на турнира на континента, Аморим смята, че ще бъде „много трудно да се раздели с когото и да било под наем през януари“.

„Ако не вземем нови попълнения, много трудно ще се съглася да се разделим с когото и да било. Имаме малка бройка футболисти. Дори и в пълен състав не сме толкова, колкото искам, за да работим адекватно“, допълни португалецът.

Преди срещата тази вечер Манчестър Юнайтед е на 7-о място във Висшата лига с 26 точки от 17 мача, на една след Съндърланд и изоставане от 3 след Челси и Ливърпул. Гостите от Нюкасъл са на 11-а позиция с 23 точки.

# Коби Мейно #Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Юнайтед #Рубен Аморим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Аморим също не оцеля
Аморим също не оцеля
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.
ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике
Чете се за: 03:10 мин.
Интер се върна на върха в Италия Интер се върна на върха в Италия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ