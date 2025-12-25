Атлетико дава зелена светлина за трансфер на Распадори

Атлетико Мадрид е готов да даде зелена светлина за трансфер на Джакомо Распадори в Рома още през зимния трансферен прозорец, съобщава испанското издание „Марка“. Италианският нападател може да подсили „вълците“ първоначално под наем, като в договора ще бъде включена клауза за последващо откупуване.

Очаква се общата стойност на сделката да надхвърли 22 милиона евро, като мадридчани са склонни да се разделят с 25-годишния футболист единствено при условие, че опцията за покупка стане задължителна.

Распадори пристигна на „Метрополитано“ през август, когато Атлетико го привлече от Наполи срещу 22 милиона евро плюс още 4 милиона под формата на бонуси, подписвайки договор за пет сезона. Въпреки това престоят му в испанската столица може да се окаже кратък, след като самият играч вече е дал съгласието си да продължи кариерата си в Рома.