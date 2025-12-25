Атлетико Мадрид е готов да се раздели с Александър Сьорлот

Атлетико Мадрид е склонен да изслуша оферти за нападателя Александър Сьорлот и не изключва раздяла с норвежкия национал при подходящо предложение. Информацията е на журналиста Матео Морето, според когото ръководството на „дюшекчиите“ би разгледало оферта в диапазона между 35 и 40 милиона евро.

30-годишният Сьорлот пристигна на „Метрополитано“ през лятото на 2024 година, но до момента не успя да се наложи като безспорен титуляр. През сезон 2025/26 той има 22 мача във всички турнири, в които е реализирал 5 попадения и е добавил една асистенция.

Договорът на норвежкия нападател с Атлетико е до лятото на 2028 година, а според специализирания сайт Transfermarkt пазарната му стойност към момента е около 20 милиона евро.