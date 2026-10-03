В "Света София" полагат тленните останки на българския цар Самуил в мраморния саркофаг
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Снимка: БГНЕС
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В базиликата „Света София“ започна церемонията за тържественото полагане на тленните останки на цар Самуил в мраморния саркофаг. Патриарх Даниил възглави траурното богослужение.
Саркофагът ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“.
Близо 3 тона тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил. Изработен е от мрамор и вчера бе монтиран в базиликата „Света София - Божия премъдрост“.
След като отслужи кратката заупокойна молитва, българският патриарх Даниил ще произнесе и слово.
Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ