Валтер Таварес влезе в историята на Лига Ендеса

Центърът на Реал Мадрид Валтер Таварес стана лидер по брой чадъри в историята на Лига Ендеса.

Таварес записа името си в книгата с рекорди на испанското първенство с представянето си в мача срещу Мирафлорес Бургос, спечелен от столичани с 90:79.

Центърът направи два чадъра през първото полувреме, с което достигна общо 739 блокирани изстрела в кариерата си в испанското първенство – абсолютен рекорд в историята на лигата за един играч. Така Таварес задмина Фран Васкес, който имаше 738 чадъра.

Високият 221 сантиметра играч заема и 8-мо място по общ брой борби (2858), като съвсем скоро може да настигне Арвидас Сабонис, който е 7-ми с 2904 борби.

Таварес започна сезона в лигата с Реал Мадрид с по-скромни показатели от обичайното. В първите си пет мача той е играл средно по около 16 минути, в сравнение с около 21 минути през предишните сезони. 34-годишният играч записва средно по 4,2 точки, 7,6 борби и 1,6 чадъра на мач през тази година.

Националът на Кабо Верде винаги показва висока ефективност под коша. Благодарение на високия си ръст и плеймейкърите, Валтер Таварес постига висок процент на успеваемост при стрелбата.

През настоящия сезон центърът стреля със 79,6% успеваемост от игра – най-високият показател досега – като записва средно по 10 точки, 7,4 борби и 1,5 чадъра на мач.

Ефективната му игра в нападение помогна на Реал Мадрид да постигне баланс от 6 победи и 3 загуби в Евролигата.