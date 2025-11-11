БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановено е осветлението в тунел „Големо Бучино" на магистрала „Струма" в посока Перник

Чете се за: 00:50 мин.
Възстановено е осветлението в тунел „Големо Бучино“ на магистрала „Струма“ в посока Перник
Възстановено е осветлението в тунел "Големо Бучино" на автомагистрала "Струма" в посока Перник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес от Пътната агенция информираха, че поради авария няма осветление и в двете тръби в тунела.

От ЕРМ Запад посочиха, че тунелът е бил без осветление в продължение на 26 минути. От дружеството уточняват, че днес сутринта е извършено краткотрайно прекъсване на едното от двете захранвания на тунела по искане на държавния Електроенергиен системен оператор.

По неизяснени причини не се е включило резервното захранване, което се осигурява от съоръжениe, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура".

